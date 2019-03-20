В Тольятти ищут пропавшую девочку-подростка
20 марта 2019 12:44
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Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий по розыску несовершеннолетней жительницы Тольятти 25.12.2003 года рождения, которая 18.03.2019 года ушла из дома №15, расположенного на бульваре Космонавтов и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч.
Была одета: куртка темно-зеленого цвета с воротником белого цвета, брюки темного цвета с лампасами белого цвета, носки и кроссовки белого цвета. При себе имеет меховой рюкзак черного цвета в виде медведя.
Сотрудники полиции при поступлении заявления приняли меры к розыску подростка. Стражи правопорядка подробно опросили заявителя, составили и разослали в территориальные отделы внутренних дел области, а также в соседние регионы ориентировку с фотографией, описанием одежды. Правоохранители опрашивают граждан, которые могли видеть пропавшую. Проверке подвергнуты торговые точки и увеселительные заведения города. Оперативные сотрудники установили круг знакомых и друзей подростка, инспекторы ПДН опрашивают их с целью получения информации, которая могла бы помочь в поиске.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить в отдел полиции № 22 УМВД России по г. Тольятти по телефонам: 8 (8482)93-46-27, 8(8482) 30-37-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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