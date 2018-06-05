В Тольятти девушка-автомобилистка сбила ребенка

Вчера, 4 июня ДТП произошло в ТольяттиДевушка 1993 года рождения (водительский стаж 5 лет), управляя автомобилем «Лада 219010» двигалась в жилой зоне со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы 70 лет Октября. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбительница допустила наезд на мальчика 2008 года рождения, перебегавшего проезжею часть. Ребенок находился на прогулке со своей матерью. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, сообщает облМВД.