В Сызранском районе в результате ДТП погибли 2 человека.

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 7 декабря в 19.00. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Daf двигался по автодороге М5-Урал со стороны Москвы в направлении Тольятти. В районе 907 км у большегруза оторвалось заднее левое колесо и выкатилось на полосу, предназначенную для встречного движения, где двигался автомобиль Chevrolet под управлением водителя 1959 года рождения. Чтобы избежать наезда на возникшее препятствие, легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем Daf. Большегруз под управлением водителя 1960 года рождения съехал в кювет. Легковушка от удара столкнулась с автомобилем Lada Priora, двигающимся позади в попутном направлении, под управлением мужчины 1987 года рождения.В результате ДТП водитель Chevrolet скончался на месте аварии, пассажирка 1965 года рождения - в медицинском учреждении. Пострадавшая 1994 года рождения в настоящее время госпитализирована.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.