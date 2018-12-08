В Сызранском районе в результате ДТП погибли 2 человека
8 декабря 2018 10:11
175
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 7 декабря в 19.00. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Daf двигался по автодороге М5-Урал со стороны Москвы в направлении Тольятти. В районе 907 км у большегруза оторвалось заднее левое колесо и выкатилось на полосу, предназначенную для встречного движения, где двигался автомобиль Chevrolet под управлением водителя 1959 года рождения. Чтобы избежать наезда на возникшее препятствие, легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем Daf. Большегруз под управлением водителя 1960 года рождения съехал в кювет. Легковушка от удара столкнулась с автомобилем Lada Priora, двигающимся позади в попутном направлении, под управлением мужчины 1987 года рождения.
В результате ДТП водитель Chevrolet скончался на месте аварии, пассажирка 1965 года рождения - в медицинском учреждении. Пострадавшая 1994 года рождения в настоящее время госпитализирована.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 декабря 2018 17:57
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых. Закон
345
6 декабря 2018 23:52
Удивляет дерзость прокуроров, взявших взятку от представителей игорного бизнеса, учитывая непримиримую позицию касательно азартных игр прокурора области... Закон
602
6 декабря 2018 20:26
Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. Закон
328
6 декабря 2018 15:45
Они распространяют информацию о новой соцподдержке граждан. Закон
511
6 декабря 2018 09:12
В ходе досмотра были обнаружены детские игрушки и парфюмерия. Закон
517
5 декабря 2018 23:04Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста до 8 февраля
Таким образом, они встретят праздники в СИЗО. Сообщается также, что в течение трёх дней решение можно будет обжаловать в Мосгорсуде. Закон
491
5 декабря 2018 20:39
Основанием стало рассмотрение заявления Карасева, в котором он просил суд признать недействительной сделку «ВБМ» и близкой ему компании «Самарский... Закон
469
Происшествия
8 декабря 2018 13:43
Четыре человека госпитализированы. Происшествия
11
8 декабря 2018 12:48
Ранее он уже был лишен прав. Происшествия
107
8 декабря 2018 12:01
В больнице умерла еще одна пассажирка. Происшествия
273
Криминал
8 декабря 2018 10:29
Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму более 27 000 рублей. Криминал
180
7 декабря 2018 13:54
Злоумышленники проникли в банк через двери запасного выхода. Криминал
5460
7 декабря 2018 13:47
Прокуратура официально подтвердила данные лишь по одному участнику коррупционной схемы. Криминал
1049
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
87
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
269
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
626
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
392
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
469
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
770
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1021
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
925
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1325
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1719
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1773
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2973
Мероприятия