В Сызранском районе молодой человек на "Москвиче" сбил мужчину
30 августа 2018 14:00
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29 августа ДТП произошло в Сызранском районе. Молодой человек 1996 года рождения (водительский стаж с октября 2017 года), управляя автомашиной «Москвич» двигался со стороны автодороги М-5 «Урал» в направлении СНТ «Лада». По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на мужчину 1950 года рождения, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получила травмы и был доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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