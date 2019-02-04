В Сызрани полицейские пытались задержать умершего пенсионера
4 февраля 2019 12:45
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О необычном недоразумении сообщила одна из жительниц Сызрани. Утром 30 января в дверь ее квартиры позвонили полицейские. Женщина растерялась, поскольку считала себя исключительно добропорядочным человеком. Она воспитала хорошего сына, который занимает руководящий пост на одном из предприятий города, и, зная, что ни за кем из ее семьи ничего плохого не водится, женщина первоначально решила, что в дверь звонят аферисты, где-то раздобывшие форму.
По словам женщины, пока она прислушивалась к разговорам на лестнице, полицейские стали обзванивать соседей и выяснить, живут ли в данной квартире люди. Открыв дверь, женщина убедилась, что в ее квартиру пришли настоящие сотрудники МВД.
- Но подлинным шоком для меня стало то, что стражи порядка сообщили, что должны обеспечить явку в полицию гражданина, подозреваемого в мошеннических действиях, совершенных в соседнем городе, назвав фамилию и имя моего деда, умершего семь лет назад, - рассказала хозяйка квартиры.
По ее словам, недоразумение быстро разрешилось. Как оказалось, никто не был виноват. Имя и фамилия деда хозяйки и мошенника совпадали полностью и по недоразумению, к месту прописки в Сызрани были отправлены сотрудники полиции.
Убедившись, что произошла ошибка, стражи порядка принесли женщине извинения и удалились, пишет КТВ-Луч.
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