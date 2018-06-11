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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани на пожаре спасена молодая женщина

11 июня 2018 11:14
В Сызрани на пожаре спасена молодая женщина
Горели домашние вещи.

ЧП произошло 10 июня в одном из домов по улице Кустанайской. Звонок в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступил в 16 час. 01 мин. На место вызова оперативно были стянуты три спецавтомобиля и 18 человек личного состава. Изначально сообщалось, что очаг возгорания находился на чердаке, но официального подтверждения этой версии нет. Горели домашние вещи на площади пять квадратных метров. Огнеборцам потребовалось несколько минут, чтобы потушить огонь. Внутри дома была 28-летняя женщина, но прибывшие на место врачи скорой помощи угрозы для ее жизни не обнаружили. От чего произошло возгорание и какой он принес хозяевам дома ущерб - предстоит выяснить, пишет "Маленькая Сызрань".

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Комментарии



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