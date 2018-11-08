В Сызрани ищут пропавшего на Волге рыбака

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Сызранский ЛО МВД России на транспорте разыскивает пропавшего на реке Волга в районе с.Нижнепечерское Приволжского района Самарской области 31-летнего жителя г.Тольятти.По имеющимся данным он вместе с другом 3 ноября отправился на рыбалку на моторной лодке. В пути следования лодка перевернулась. Пропавший мужчина был без спасательного жилета и попытался добраться вплавь до берега. После этого сведения о его местонахождении отсутствуют.Располагающих какой-либо информацией о нем, просьба сообщить по телефонам: (8464) 90-21-70, 90-39-19, 8 (939) 753-22-77.Сведения о пропавшем. Бодю Александр Евгеньевич, был одет: шапка серо-черного цвета тонкой вязки, синяя куртка, ветровка защитного цвета, брюки защитного цвета, кроссовки серо-черного цвета, обручальное кольцо из металла желтого цвета.Особые приметы: татуировка на левой груди «Акула», на правом плече тату в виде Кельтского узора.