В Ставропольском районе из-за пьяного водителя в ДТП пострадали дети

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На дежурный пост ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о ДТП в сельском поселении Малая Рязань. Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД выехали по указанному адресу. В ходе осмотра места аварии госавтоинспекторы установили, что водитель автомобиля «Ford Focus» не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору линии электропередач. При падении столб повредил еще одно транспортное средство, припаркованное вблизи, в нем в момент происшествия людей не было.В результате случившегося пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Ford Focus» - 9-летний житель Тольятти и 5-летний житель села Ягодное, дети родственников водителя, которые перевозились без детских удерживающих устройств. С травмами и ушибами несовершеннолетние были доставлены в больницу.Правоохранители выяснили, что водитель указанной машины - ранее не судимый житель Тольятти 1994 года рождения, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе данных полицейские установили, что в 2016 году задержанный был оштрафован и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.