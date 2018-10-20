Я нашел ошибку
Главные новости: 
Желаем новых побед нашему талантливому боксеру!
Сызранский боксер Тимур Авдоян завоевал золото на первенстве Европы
Завершилась рабочая поездка проведением расширенного совещания, на котором были подведены итоги и поставлены конкретные задачи.
Генерал-майор ФСИН России проверил медико-санитарное обеспечение исправительных учреждений Самарской области
Лада Калина угодила в опору освещения и пострадала больше других автомобилей.
В Сызрани самосвал снес четыре легковушки на улице Рабочая
На заводе в Самарской области погиб рабочий Он отравился вредными веществами.
На заводе в Самарской области погиб рабочий
Митинг против пенсионной реформы идет в самарском сквере
Митинг против пенсионной реформы идет в самарском сквере "Родина"
Ночью в Тольятти горели стройматериалы Пожар распространился на 20 м2.
Ночью в Тольятти горели стройматериалы
В Самаре состоится киноконцерт французского пианиста Матье Реньо Также пройдет творческая встреча с музыкантом.
В Самаре состоится киноконцерт французского пианиста Матье Реньо
Тольяттинский дворец культуры решил не менять зонирование площадки, а перекроить ПЗЗ под себя
Тольяттинский дворец культуры решил не менять зонирование площадки, а перекроить ПЗЗ под себя
сегодня  Суббота, 20 октября, 15:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/10:
USD 65.81
0.09
EUR 75.32
-0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ставропольском районе из-за пьяного водителя в ДТП пострадали дети

20 октября 2018 10:18
110
В Ставропольском районе из-за пьяного водителя в ДТП пострадали дети
Ford Focus врезался в опору линии электропередач.

На дежурный пост ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о ДТП в сельском поселении Малая Рязань. Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД выехали по указанному адресу. В ходе осмотра места аварии госавтоинспекторы установили, что водитель автомобиля «Ford Focus» не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору линии электропередач. При падении столб повредил еще одно транспортное средство, припаркованное вблизи, в нем в момент происшествия людей не было.

В результате случившегося пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Ford Focus» - 9-летний житель Тольятти и 5-летний житель села Ягодное, дети родственников водителя, которые перевозились без детских удерживающих устройств. С травмами и ушибами несовершеннолетние были доставлены в больницу.

Правоохранители выяснили, что водитель указанной машины - ранее не судимый житель Тольятти 1994 года рождения, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе данных полицейские установили, что в 2016 году задержанный был оштрафован и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 октября 2018  21:53
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В Тольятти сотрудник полиции подозревается в "фальсификации доказательств" и других преступлениях
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии... Закон
211
19 октября 2018  19:14
Местная жительница проживала в квартире со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками.
В Отрадном пенсионерка в состоянии аффекта убила своего сына алкоголика
Местная жительница проживала в квартире со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками.  Закон
527
19 октября 2018  16:52
Он внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.
В Тольятти работник ветеринарной организации задержан за "служебный подлог"
Он внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.   Закон
244
18 октября 2018  15:01
Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник.
Национальный суд Испании признал невиновными всех обвиняемых по делу «русской мафии»
 Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник.  Закон
226
17 октября 2018  21:22
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.
Бывшему исполнительному директору СОФЖИ предъявлено новое обвинение
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.  Закон
283
17 октября 2018  21:21
Финансовая пирамида собирала деньги на скупку драгоценных камней и нефтедобычу.
Пайщики сызранского отделения МПК «Файндрайзинг» добились возбуждения дела о мошенничестве
Финансовая пирамида собирала деньги на скупку драгоценных камней и нефтедобычу.  Закон
148
17 октября 2018  21:02
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела.
В уголовном деле экс-банкира Сергея Кочуры — новый эпизод
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела.   Закон
213
Весь список
Происшествия
20 октября 2018  13:57
Лада Калина угодила в опору освещения и пострадала больше других автомобилей.
В Сызрани самосвал снес четыре легковушки на улице Рабочая
Лада Калина угодила в опору освещения и пострадала больше других автомобилей.  Происшествия
80
20 октября 2018  12:27
На заводе в Самарской области погиб рабочий Он отравился вредными веществами.
На заводе в Самарской области погиб рабочий
Он отравился вредными веществами. Происшествия
111
20 октября 2018  11:53
Ночью в Тольятти горели стройматериалы Пожар распространился на 20 м2.
Ночью в Тольятти горели стройматериалы
Пожар распространился на 20 м2. Происшествия
106
Весь список
Криминал
19 октября 2018  11:40
Житель Самары попал в больницу после нападения в Зубчаниновке
Житель Самары попал в больницу после нападения в Зубчаниновке
Встреча на дороге переросла в драку. Криминал
167
19 октября 2018  10:14
В Кировском районе Самары стартуют слушания по первому уголовному делу топ-менеджеров РКЦ
В Кировском районе Самары стартуют слушания по первому уголовному делу топ-менеджеров РКЦ
Основу фабулы дела составляют детали сделки по поставке на «Прогресс» импортных станочных центров. Криминал
192
18 октября 2018  13:53
Житель Самарской области смошенничал при получении выплаты в 1,2 млн
Житель Самарской области смошенничал при получении выплаты в 1,2 млн рублей
Деньги предназначались на работу в сельской местности. Криминал
166
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
378
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
437
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
415
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
844
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
681
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1078
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
719
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1128
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1175
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2272
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1687
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1869
Весь список

Мероприятия
Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
В ИК-6 Самарской области состоялось возведение купола на церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибающих»
В Самаре пройдет патриотическая акция «Герои среди нас»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные