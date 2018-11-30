В Сергиевском районе столкнулись три автомобиля, трое пострадавших

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В поселке Суходол Сергиевского района водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», на перекрестке неравнозначных дорог не уступил право проезда транспортному средству, пользующимся преимуществом в движении.Там он столкнулся с встречным автомобилем «Лада Калина», под управлением женщины 1981 года рождения. После столкновения автомобиль «Лада Калина» вынесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением водителя 1996 года рождения. В результате ДТП пострадали 3 человека: Водитель автомобиля «Лада Калина», бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована; несовершеннолетний пассажир - сын водителя автомобиля «Лада Калина» 2009 года рождения, который в момент аварии находился на заднем пассажирском сиденье справа, был пристегнут штатным ремнем безопасности с использованием бустера, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение; водитель автомобиля «Шевроле Нива», который самостоятельно обратился за медицинской помощью. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.