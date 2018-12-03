В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении рыбака, товарищ которого упал за борт и пропал

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Приволжским следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту опрокидывания лодки с двумя людьми в районе 1823 км судового хода реки Волга, одного из которых обнаружить не удалось, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасного управления транспортом.Следствием установлено, что 03.11.2018 в районе 1823 км судового хода реки Волга произошло опрокидывание моторной лодки «Обь» под управлением лица, который не имел право на управление маломерным судном, в результате опрокидывания пассажир выпал за борт и пропал без вести.В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу.С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.