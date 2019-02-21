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В Самарской области устанавливается «Желтый уровень опасности»

21 февраля 2019 13:53
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В Самарской области устанавливается «Желтый уровень опасности»
Прогнозируется облачная погода, снег, местами сильный, метель.

Главное управление МЧС России по Самарской области информирует: в Самарской области устанавливается «Желтый уровень опасности». Существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра.

Будьте бдительны!

По информации Приволжского УГМС на территории области прогнозируется облачная погода, снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха -1, -6°. Местами снежные заносы.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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