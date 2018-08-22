В Самарской области столкнулись УАЗ и МАЗ, пострадали двое

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21 августа в Красноярском районе произошло ДТП с пострадавшими. 25-летний мужчина (водительский стаж 6 лет), управляя автомобилем УАЗ двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Челябинск в направлении города Москва.По предварительной версии полицейских в пути следования автолюбитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил столкновение со встречно движущемся автомобилем МАЗ под управлением мужчины 1981 года рождения (водительский стаж 16 лет). В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ получил травмы и был госпитализирован. Пассажир второго транспортного средства – 27-летний мужчина направлен на амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

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