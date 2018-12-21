В Самарской области сохраняются опасные погодные явления.

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и днем 22 декабря местами по Самарской области сохранится сильная изморозь 50 мм и более.Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:• В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.• на случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;• подготовьте нескользкую обувь;• передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;• не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;• в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;• во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;• грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;• у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!