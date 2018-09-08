В Самарской области приятели избили мужчину по голове в ходе застолья
8 сентября 2018 10:28
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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о том, что в хирургическое отделение госпитализирован мужчина 1984 года рождения с травмами головы.
Для выяснения обстоятельств случившегося в больницу, а затем по адресу, откуда был доставлен пострадавший, выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции произвели осмотр и опросили свидетелей. Как выяснили сотрудники полиции, преступление произошло в доме 34-летнего жителя села Приволжье. Накануне хозяин в компании двух знакомых ему мужчин распивал спиртные напитки. Со слов очевидцев, между потерпевшим и его приятелями возникла ссора, во время которой мужчине нанесли множество ударов по голове, после чего он долгое время пролежал на балконе. Немного протрезвев, один из собутыльников все же вызвал для пострадавшего медицинских работников. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение, где впоследствии скончался, не приходя в сознание. Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемых в совершении преступления. По информации правоохранителей, ими оказались ранее судимые, нигде не работающие, 28-летние жители села Приволжья и Спасское.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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