В Самарской области иностранцы нелегально пересекли границу

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В августе 2018 года Управлением ФСБ России по Самарской области пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ, задержаны 3 гражданина одной из среднеазиатских республик, причастных к противоправной деятельности.Установлено, что указанные лица, находясь на территории родного государства, будучи осведомленными о порядке прохождения Государственной границы РФ и зная, что въезд в страну им запрещен, вступили между собой в сговор, направленный на совместное пересечение Государственной границы РФ вне пунктов пропуска.В целях реализации задуманного иностранцы подыскали на территории Республики Казахстан сообщников из числа граждан указанной страны и РФ, которые за денежное вознаграждение в размере от 800 до 1200 долларов США с человека обязались обеспечить беспрепятственное перемещение иностранцев до пункта назначения на территории России.В ночь с 20 на 21 августа 2018 года указанная группа осуществила скрытный переход Государственной границы РФ вне установленных пограничных пунктов пропуска, после чего иностранцы с использованием автотранспорта прибыли на территорию пгт Алексеевка Кинельского района Самарской области, где 21 августа 2018 года были задержаны сотрудниками УФСБ.В настоящее время Управлением ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.322 УК РФ.Фото pixabay.com