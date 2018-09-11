В Самарской области инфляция в августе составила 0%

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В регионе инфляция в августе составила 0%, при этом с начала года она выросла на 2,5%.В августе подорожали платные услуги — на 0,1%, и непродовольственные товары — на 0,4%. При этом цены на продовольственные товары уменьшились на 0,6%, — сообщили в Самарастате.Так, за неделю подешевели сезонные овощи молоко, сосиски, колбаса, хлеб. Поднялись цены на яйца, пшено, свежие огурцы, также подрожали вермишель, чай, сахар и сыры.Фото pixabay.com