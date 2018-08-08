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В Самарской области грузовик Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ, водитель погиб

8 августа 2018 13:31
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В Самарской области грузовик Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ, водитель погиб
В момент аварии отечественная фура стояла на «островке»-разделителе.

В Самарской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Трагедия унесла жизнь 52-летнего местного жителя.

— Во вторник, 7 августа, около 12:25 на трассе М-5 «Урал» водитель грузовика Mercedes-Benz Actros 184 не выбрал безопасную скорость движения и врезался в КАМАЗ. В момент аварии отечественная фура стояла на «островке»-разделителе. Его водитель пропускал встречный транспорт и хотел повернуть в сторону поселка Исаклы.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes. Врачи отправили пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось, пишет 63.ру.

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