В Самарской области будут судить нетрезвого водителя, попавшего в ДТП

187

Вечером 16 ноября текущего года в поселке Ровный произошло ДТП, один из участников которого находился в состоянии опьянения и на момент совершения ДТП был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Мужчина, употребив алкоголь, повторно сел за руль транспортного средства и решил съездить в ближайший магазин. Во время движения мужчина увидел, как со стороны с. Красносельское движется автомобиль, растерялся и все-таки решил, что успеет повернуть на дорогу в сторону с. Спасское. Но в момент осуществления задуманного маневра замешкался и допустил столкновение с движущимся автомобилем. В результате чего, автомобиль обвиняемого врезался в забор рядом стоящего дома, а автомобиль другого участника развернуло на 90 градусов.Полицейские предложили виновнику ДТП пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянение на месте, от которого мужчина отказался.В отношении ранее судимого 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. В настоящий момент дело передано в суд, сообщает облМВД