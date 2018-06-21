В Самарской области 210 кг обнаружили баранины без ветдокументов

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Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ по Самарской области и ДПС ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области при проведении досмотра была обнаружена партия мяса баранины в количестве 210 кг. Владелец груза не смог предоставить на мясо необходимых ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность баранины, кроме того, на мясе отсутствовало ветеринарное клеймо.Со слов владельца машины, мясо он вез из поселка Нур в Самару на продажу. В соответствии с действующим законодательством, вся данная мясопродукция была направлена на утилизацию на ветсанутильзавод в поселок Дубовый Умет, где и была переработана на мясокостную муку в присутствии хозяина, сообщает ведомство.