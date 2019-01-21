В Самаре ведется доследственная проверка по факту смерти троих человек

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Как сообщалось ранее, 19 января вечером в одном из заброшенных домов, расположенных по улице Арцыбушевской в городе Самаре, после тушения пожара обнаружены тела двоих мужчин и женщины, без признаков жизни.По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются личности погибших и причины пожара. Назначены судебно - медицинские и пожара - технические исследования, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.