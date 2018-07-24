В Самаре в подвале предположительно нашли почти килограмм ртути
24 июля 2018 10:01
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В подвале дома на улице Подшипниковой в Самаре найдено 950 граммов непонятного жидкого вещества серебристого цвета — предположительно, ртути. Бутылочку с неустановленным пока содержимым передали в ГУП «Экология» для исследования и последующей утилизации, пишет СО ОНЛАЙН.
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