В Самаре в ДТП пострадал пятилетний ребенок

92

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Самаре днем 31 октября. 30-летний водитель (водительский стаж 4 года) управляя автомобилем «Лада Приора» двигался по улице Грозненская со стороны улицы Трубная в направлении улицы Фасадная. По предварительной версии полицейских, автолюбитель не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. В результате ДТП пострадала 5-летняя пассажирка автомобиля и была госпитализирована.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.