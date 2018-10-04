В Самаре ночью тушили крупный пожар на складе на пр. Мальцева

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В ночь на четверг, 4 октября к огнеборцам поступила информация о пожаре на проезде Мальцева в Советском районе.На месте происшествия горело складское помещение на площади 100 кв. метров. В борьбе с огнем участвовал 41 человек. Использовалось 11 спецмашин.Они справились с огнем за полчаса, сообщает облМЧС.Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.