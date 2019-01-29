В Самаре ночью 10 человек тушили входную дверь
29 января 2019 12:38
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29 января ночью поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Сергея Лазо.
Горела входная дверь на 1 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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