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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре нашли незаконное казино

29 января 2019 12:17
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В Самаре нашли незаконное казино
Изъято 4 современных игровых аппарата.

Выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в Красноглинском районе г. Самары по адресу: г.Самара, п. Мехзавод, квартал 4, дом 1.
Установлено, что в помещениях жилого дома осуществляет свою деятельность крупное игорное заведение, которое посещало большое количество граждан. Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 4 современных игровых аппарата, незаконная игорная деятельность прекращена.
В настоящее время устанавливается собственник здания, предоставивший помещения для размещения клуба, место приобретения игровых аппаратов, а также выполняются иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации и проведения незаконной игорной деятельности, сообщает прокуратура Самары.



Фото pixabay.com
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