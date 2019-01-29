В Самаре нашли незаконное казино

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Выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в Красноглинском районе г. Самары по адресу: г.Самара, п. Мехзавод, квартал 4, дом 1.Установлено, что в помещениях жилого дома осуществляет свою деятельность крупное игорное заведение, которое посещало большое количество граждан. Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 4 современных игровых аппарата, незаконная игорная деятельность прекращена.В настоящее время устанавливается собственник здания, предоставивший помещения для размещения клуба, место приобретения игровых аппаратов, а также выполняются иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации и проведения незаконной игорной деятельности, сообщает прокуратура Самары.Фото pixabay.com