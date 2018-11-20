В Самаре начата доследственная проверка по факту отравления детей в школе
20 ноября 2018 11:49
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15 и 16 ноября нескольким учащимся школы № 81 города Самары понадобилась медицинская помощь. Как сообщалось ранее, предварительный диагноз – кишечная инфекция. На данный момент в медицинские учреждения обратилось 14 несовершеннолетних и 1 взрослый человек. Шесть человек продолжают находиться под наблюдением врачей.
По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, собщает СУ СК РФ по Самарской области.
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