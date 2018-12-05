В Самаре на ул. Стара-Загора иномарка "Фольксваген Туарег" сбила женщину-пешехода

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Дорожная авария произошла днем 4 декабря в Кировском районе областного центра.Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Туарег", двигаясь ул. Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении ул. Стара-Загора. Предварительно, при повороте налево на ул. Стара-Загора мужчина допустил наезд на пешехода - женщину 1966 года рождения, которая переходила проезжую часть ул. Стара-Загора по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу с травмами головы. После оказания помощи женщине было назначено амбулаторное лечение.По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщает облМВД.