В Самаре на ул. Чапаевской обрушилась крыша жилого дома
5 марта 2019 10:20
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Вечером в понедельник, 4 марта, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Там на улице Чапаевской, 34 обрушилась кровля жилого двухэтажного дома. По предварительным данным, виной тому - большое скопление снега, пишет "КП в Самаре".
- Из дома было эвакуировано 15 человек. Никто не пострадал. Было установлено, что произошло частичное проседание кровли на площади 25 квадратных метров. Есть угроза обрушения кладки двух несущих стен. Сотрудники ЖКХ отключили в доме свет и газ, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Жильцам было предложено расположиться в пункте временного пребывания в школе № 15 на улице Куйбышева, но они отказались и решили поехать к родственникам. Нна месте ЧП работли 43 человека и 17 единиц спецтехники.
Сегодня, 5 марта состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут приняты дальнейшие решения по расселению.
Это уже третий подобный инцидент в исторической части Самары за последний месяц, пишет "Коммерсантъ". Ранее сообщалось об обрушении крыши двухэтажного жилого дома на ул. Водников. Происшествие произошло 15 февраля текущего года. Спустя неделю обрушилась кровля доходного дома Челышева 1899 года постройки (Красноармейская, 60), являющегося объектом культурного наследия федерального значения.
Фото: соцсети
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