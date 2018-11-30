В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя
30 ноября 2018 13:50
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В пятницу, 30 ноября, в самарском аэропорту Курумоч на несколько часов задержали рейс ИЖ-207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Самолет должен был вылететь еще в 7:25, но его решили перенести на 13:45. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Алексей Якишин.
По данным правоохранителей, рейс задержали из-за решения авиакомпании. На этот самолет зарегестрировано 23 пассажира. Всем им дали питьевую воду и оставили ждать самолет в аэропорту. Отмечается, что жалобы со стороны пассажиров не поступали. Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры, пишет "КП в Самаре".
Фото: Дильдина Светлана
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