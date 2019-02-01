В Самаре на Заводском шоссе и на Мехзаводе горели автомобили

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31 января ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 1 единицы техники.Примерно в то же время поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Заводское шоссе.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единицы техники.Причина пожаров и ущерб устанавливается, сообщает облМЧС.