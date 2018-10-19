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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Московском шоссе вандалы разбили несколько остановок

19 октября 2018 11:55
99
В Самаре на Московском шоссе вандалы разбили несколько остановок
Теперь стекло заменят на пластик.

Поймать хулиганов так и не удалось, а менять стёкла в павильоне теперь придется сотрудникам агентства по содержанию региональных дорог.

С учетом обстоятельств сотрудники Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области предложили сделать остановки более устойчивыми к действиям вандалов, пишет 63.ру.

— С учетом постоянных вандальных действий нужно рассмотреть вопрос с производителем по замене утраченных стёкол на крепкий поликарбонат. Необходимо опробовать на нескольких адресах, — сказали чиновники.


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Комментарии



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