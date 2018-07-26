В Самаре на Мехзаводе девушка на иномарке сбила мальчика-пешехода

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ДТП произошло 25 июля вечером в Самаре. Девушка 1991 года рождения, управляя автомашиной «Hyundai Getz», двигалась по дворовому проезду пос. Мехзавод. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 16, квартал №2, водитель допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал дворовой проезд слева направо по ходу движения автомашины. В результате ДТП пострадал мальчик 2010 года рождения, после оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.Фото pixabay.com