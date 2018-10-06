В Самаре ищут водителя, сбившего подростка на дублере ул. Ново-Садовой

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5 октября в 21:00 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по дублеру ул. Ново-Садовая со стороны ул. Аминева, в направлении пр. Кирова напротив дома 246 по улице Ново-Садовой допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - мальчика 2001 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения неустановленного транспортного средства.В результате ДТП несовершеннолетний пешеход в тяжелом состоянии доставлен в одну из городских больниц. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим звонить по телефону ‎951 91 21 или ‎373-78-78, сообщает облМВД.