В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
18 декабря 2018 12:40
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ДТП произошло в Ленинском районе Самары накануне, 17 декабря в 18:00.
Водитель автомобиля «Форд Транзит» 1992 года рождения, двигаясь по ул. Галактионовская в сторону ул. Маяковского при выполнении маневра разворота не занял соответствующего крайнего положение на проезжей части, в результате чего создал помеху движения автомобилю «Фольксваген Туарег» под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался по ул. Галактионовская в сторону ул. Маяковского,
Автомобиль «Фольксваген Туарег» изменил траекторию движения, допустив наезд на пешехода – женщину 1968 года рождения, находящуюся на тротуаре, после чего допустил наезд на препятствие.
Женщина бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, где была госпитализирована, сообщает облМВД.
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