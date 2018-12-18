Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре традиционно самые дорогие квартиры в регионе Самая низкая цена в Октябрьске.
В Самаре традиционно самые дорогие квартиры в регионе
Россиянам компенсируют затраты на цифровые ТВ-приставки В зону риска попадут около тысячи домов.
Россиянам компенсируют затраты на цифровые ТВ-приставки
Дмитрий Азаров примет участие в заседании Наблюдательного совета Самарского госуниверситета
Дмитрий Азаров примет участие в заседании Наблюдательного совета Самарского госуниверситета
На самарском двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов» началась модернизация производства
На самарском двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов» началась модернизация производства
Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны Переохлаждение может привести к различным заболеваниям и осложнениям.
Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны
Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов
Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
Жители Кинеля оценили преображенный сквер на площади Мира
Жители Кинеля оценили преображенный сквер на площади Мира
сегодня  Вторник, 18 декабря, 13:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 66.62
0.19
EUR 75.38
-0.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину

18 декабря 2018 12:40
101
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
Пострадавшую доставили в больницу.

ДТП произошло в Ленинском районе Самары накануне, 17 декабря в 18:00.

Водитель автомобиля «Форд Транзит» 1992 года рождения, двигаясь по ул. Галактионовская в сторону ул. Маяковского при выполнении маневра разворота не занял соответствующего крайнего положение на проезжей части, в результате чего создал помеху движения автомобилю «Фольксваген Туарег» под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался по ул. Галактионовская в сторону ул. Маяковского,
Автомобиль «Фольксваген Туарег» изменил траекторию движения, допустив наезд на пешехода – женщину 1968 года рождения, находящуюся на тротуаре, после чего допустил наезд на препятствие.
Женщина бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, где была госпитализирована, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 декабря 2018  18:26
На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы.
Молодой человек, ограбивший пенсионерку в Самаре, задержан в одной из деревень Свердловской области
На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы.   Закон
205
14 декабря 2018  23:39
Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской
Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.   Закон
1065
14 декабря 2018  20:28
Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина задержан в Самаре по месту жительства.
Самарские полицейские совместно с коллегами из Москвы задержали самарца, вымогавшего деньги у известных артистов
Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина  задержан в Самаре по месту жительства.  Закон
607
13 декабря 2018  20:34
В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств.
В Самаре двое мужчин предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков через интернет
В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств.  Закон
338
13 декабря 2018  19:45
Экс-руководителю Управления капстроительства СО Реналю Мязитову суд продлил арест ещё на 2 месяца
Новый год он будет встречать в камере.  Закон
362
13 декабря 2018  18:15
В результате нарушения требований охраны труда, рабочие скончались на месте происшествия, получив отравление в тепловой камере.
В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в тепловой камере
В результате нарушения требований охраны труда, рабочие скончались на месте происшествия, получив отравление в тепловой камере.  Закон
342
12 декабря 2018  17:39
Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием контрафактного программного обеспечения.
В Новокуйбышевске коммерческая организация выплатила 500 тысяч рублей штрафа за дачу взятки
Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием... Закон
354
Весь список
Происшествия
18 декабря 2018  12:40
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
Пострадавшую доставили в больницу. Происшествия
100
18 декабря 2018  11:53
Тольяттинские полицейские завершили поиски пропавшего подростка с дреда
Тольяттинские полицейские завершили поиски пропавшего подростка с дредами
К счастью, он найден живым. Происшествия
131
18 декабря 2018  09:50
В Кировском районе Самары горел автомобиль
В Кировском районе Самары горел автомобиль
Устанавливают причину пожара. Происшествия
135
Весь список
Криминал
18 декабря 2018  12:19
В Самаре гость избил хозяина и отобрал телевизор Злоумышленник продал свою добычу приятелю.
В Самаре гость избил хозяина и отобрал телевизор
Злоумышленник продал свою добычу приятелю. Криминал
92
18 декабря 2018  11:29
Сызранские полицейские нашли у пассажира поезда наркотик, который он спрятал среди конфет
Сызранские полицейские нашли у пассажира поезда наркотик, который он спрятал среди конфет
Мужчина пытался провести наркотик из Москвы в Оренбургскую область. Криминал
90
18 декабря 2018  11:24
За взятку задержана одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области
За взятку задержана одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области
Ее задержали в момент получения 2,5 млн руб. из предполагаемых 20 млн руб. взятки. Криминал
319
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1715
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
644
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1022
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
917
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
634
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
610
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1158
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1027
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1399
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1796
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1885
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3104
Весь список

Мероприятия
Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»
"От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству". Александр Хинштейн открыл уникальную выставку
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные