В Самаре иномарка Форд Фокус сбила женщину

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ДТП произошло в Самарском районе областной столицы днем 8 января. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Водников, со стороны ул.Кутякова, в направлении ул. Князя Григория Засекина, и напротив дома №6 по ул. Князя Григория Засекина на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1966 года рождения, переходимую проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу, справа по ходу движения автомобиля.Ведется проверка, сообщает облМВД.