В Самаре будут судить врача¸ из-за которой погибла мать тройняшек

32

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении врача акушера – гинеколога.21 апреля 2016 года в больницу города Самары поступила женщина с диагнозом: «Беременность 31-32 недель». 10 мая 2016 года ей проведена операция: «Ретровезикальное кесарево сечение». В результате данной операции извлечены 3 живых недоношеных ребенка. Женщина находилась под наблюдением обвиняемой, которая являлась ее лечащим врачом. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая 2016 года она была переведена в реанимацию. Только 18 июня 2016 года потерпевшей была проведена операция. 24 августа 2016 года женщина переведена на лечение в другую больницу, где она скончалась 6 сентября 2016 года. По версии следствия, лечение, проводимое в мае 2016 года лечащим врачом, не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию, не предотвратило развитие опасных для жизни последней осложнений, усугубило тяжесть состояния потерпевшей, что привело впоследствии к ее смерти.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com