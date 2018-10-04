В Самаре автомобилистка на ул. Гагарина сбила пешехода

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В Самаре 3 октября произошло ДТП с пешеходом.Ночью женщина 1989 года рождения (водительский стаж 3 года), управляя автомашиной «Киа Соул» двигалась по улице Гагарина со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Карбышева.По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбительница допустила наезд на 34-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.