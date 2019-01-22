В Самаре 27 человек тушили пожар на 40 кв. метрах

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21 января вечером произошел пожар по адресу: Самара, Железнодорожный р-н, ул. Белогородская.Горел второй этаж неэксплуатируемого здания 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.