В Похвистневском районе пьяный водитель перевернулся в кювет

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ДТП произошло накануне, 17 сентября, вечером в Похвистневском районе. 67-летний водитель управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА» (водительский стаж 32 года) двигался по автодороге «Старопохвистнево - Исаково». По предварительной версии полицейских, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в алкогольном опьянении. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.Фото pixabay.com