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В Октябрьске у мусорного бака нашли потерявшегося плачущего мальчика

16 сентября 2018 11:19
152
В Октябрьске у мусорного бака нашли потерявшегося плачущего мальчика
Ребенка на незнакомую улицу заманили дети и бросили его одного.

В редакцию КТВ-ЛУЧ обратился житель Октябрьска. Молодой мужчина был взволнован: на улице около мусорного контейнера он увидел шестилетнего мальчика, который стоял и плакал. На вопросы - как его зовут, где родители, как он оказался один посреди улицы, мальчик ничего не смог ответить, он был в состоянии сильного нервного потрясения и смог лишь сказать имя отца.

Мужчина, в недавнем прошлом отслуживший в спецназе, тут же раскидал в соцсетях призыв - отозваться тех, кто знает мальчика, и позвонил в полицию. О том, что было дальше, молодой человек рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ.

- Полиция приехала сразу. Тут же организовали поиск матери, но сложность была в том, что ребенок так переволновался, что минут 15 не мог связно объяснить, как он попал на улицу и где его родители. Успокоившись немного, ребенок смог рассказать, что пошел с мамой в продуктовый магазин. Пока мама прикидывала у полки с акционными товарами, что ей купить, мальчику стало скучно. Сославшись на то, что он пошел выбрать чипсы, он вышел потихоньку из магазина. Игравшие у супермаркета дети сманили его с собой, а потом оставили одного на улице.

Малыш был испуган, но еще более испуганной оказалась его мать. Молодая женщина бегала в поисках пропавшего ребенка, когда ее нашла полиция.

- Мальчик, как обнял ее, так больше от матери не отходил, - рассказал молодой человек.

Женщина поблагодарила всех за помощь и увела успокоившегося малыша домой.

Фото pixabay.com


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