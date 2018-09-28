В Красноярском районе в ДТП пострадали двое, предположительно водитель был пьян

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В Красноярском районе вечером 27 сентября произошло ДТП. 27-летний водитель (водительский стаж 5 лет) управляя автомобилем ВАЗ 2110 двигался по автодороге Самара-Ульяновск со стороны поселка Мирный в направлении города Ульяновск. По предварительной версии полицейских, автолюбитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и наехал на островок безопасности кольцевой развязки. В результате ДТП водитель и его пассажир 1986 года рождения получили травмы и были госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.