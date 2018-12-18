В Кировском районе Самары горел автомобиль

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Накануне, 17 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ученическая.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.