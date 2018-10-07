В Кировском районе Самары 28 человек тушили горящий дом

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6 октября поздно вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, ул. ПустыннаяГорел частный дом на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 6 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.