В Кинельском районе у жителей изъяли патроны, ружье и гранату
28 января 2019 10:52
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На территории Кинельского района полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие. Врамках ранее возбужденных уголовных дел полицейские провели 9 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли: гладкоствольное ружье 16 калибра, патроны, дымовую ручную гранату и холодное оружие.
Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД провели осмотр 18 транспортных средств и составили 4 административных протоколов, все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Подобные мероприятия проводятся на систематической основе.
Полиция напоминает: Если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и так далее, данные предметы необходимо сдать в ближайший отдел полиции. Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения.
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