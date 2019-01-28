В Кинельском районе у жителей изъяли патроны, ружье и гранату

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На территории Кинельского района полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие. Врамках ранее возбужденных уголовных дел полицейские провели 9 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли: гладкоствольное ружье 16 калибра, патроны, дымовую ручную гранату и холодное оружие.Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД провели осмотр 18 транспортных средств и составили 4 административных протоколов, все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.Подобные мероприятия проводятся на систематической основе.Полиция напоминает: Если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и так далее, данные предметы необходимо сдать в ближайший отдел полиции. Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения.