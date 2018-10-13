В Кинельском районе ночью тушили пожар на 60 кв. метрах

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В ночь на 13 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинельский, с. Георгиевка, ул. Новая.Горел частный дом и надворные постройки на 60 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Они за час справились с возгоранием, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.