В Кинель-Черкасском районе горел дом на 40 кв. метрах

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Вечером в субботу, 10 февраля по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, с. Тимашево, ул. Ленинградская, произошел пожар.Горел частный дом на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.