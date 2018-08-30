В Богатовском районе сотрудники полиции в кратчайшие сроки разыскали пропавшую женщину

69

В дежурную часть МО МВД России «Богатовский» поступило обращение от жительницы п.Заливной Богатовского района, в котором она просила помочь с розыском ее близкой родственницы 1939 года рождения, проживающей в соседнем поселке.По словам заявительницы, женщина более суток назад ушла в лес за грибами и не вернулась, а самостоятельные поиски не дали результатов.Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к розыску пропавшей. Для участия в поисковых мероприятиях был задействован личный состав межмуниципального отдела, также к поискам присоединились добровольцы из числа местных жителей и сотрудников администрации Богатовского района. В общем счете, в поисковой операции участвовало более 100 человек.Чтобы поиски были наиболее эффективными, лес прочесывали цепью, планомерно осматривая каждый его участок. Примерно через три часа после начала поисковой операции внимание полицейских привлекло движение в лесной чаще. Встреча стражей правопорядка с разыскиваемой пенсионеркой была радостной. По ее словам, вечером она не смогла найти дорогу к родному поселку и решила переночевать прямо в лесу, а наутро вновь попробовать сориентироваться на местности.Женщина горячо поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь, сообщает облМВД.Фото pixabay.com