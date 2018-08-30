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В Богатовском районе сотрудники полиции в кратчайшие сроки разыскали пропавшую женщину

30 августа 2018 13:52
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В Богатовском районе сотрудники полиции в кратчайшие сроки разыскали пропавшую женщину
Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась.

В дежурную часть МО МВД России «Богатовский» поступило обращение от жительницы п.Заливной Богатовского района, в котором она просила помочь с розыском ее близкой родственницы 1939 года рождения, проживающей в соседнем поселке.

По словам заявительницы, женщина более суток назад ушла в лес за грибами и не вернулась, а самостоятельные поиски не дали результатов.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к розыску пропавшей. Для участия в поисковых мероприятиях был задействован личный состав межмуниципального отдела, также к поискам присоединились добровольцы из числа местных жителей и сотрудников администрации Богатовского района. В общем счете, в поисковой операции участвовало более 100 человек.

Чтобы поиски были наиболее эффективными, лес прочесывали цепью, планомерно осматривая каждый его участок. Примерно через три часа после начала поисковой операции внимание полицейских привлекло движение в лесной чаще. Встреча стражей правопорядка с разыскиваемой пенсионеркой была радостной. По ее словам, вечером она не смогла найти дорогу к родному поселку и решила переночевать прямо в лесу, а наутро вновь попробовать сориентироваться на местности.

Женщина горячо поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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