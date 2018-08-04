В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя без прав
4 августа 2018 11:22
65
Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району в ходе надзора за дорожным движением двигались по маршруту патрулирования по улице Быковского в поселке Безенчук.
Стражами правопорядка был замечен автомобиль, водитель которого ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности. Нарушитель был остановлен полицейскими. Во время составления протокола об административном правонарушении. На законное требование предъявить документы мужчина признался, что они отсутствуют. При проверке по базе данных полицейские выяснили, что в 2015 году задержанный дважды был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Штраф не оплачен по настоящее время.
Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но водитель ответил отказом. Автомашина была изъята и помещена на специализированную стоянку. В ходе опроса нарушитель пояснил, что сел за руль пьяным, чтобы доехать до дома из кафе, надеясь остаться незамеченным.
По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник 1975 года рождения ранее не судим.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 августа 2018 22:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
311
3 августа 2018 21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано. Закон
328
3 августа 2018 15:41
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года. Закон
169
3 августа 2018 15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить. Закон
232
2 августа 2018 17:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
641
2 августа 2018 16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
232
2 августа 2018 16:06
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд уже арестовал троих подозреваемых. Закон
236
Происшествия
4 августа 2018 11:22
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
57
4 августа 2018 10:44
Горели домашние вещи в квартире. Происшествия
78
3 августа 2018 23:53Этот пёс оказался закрыт в доме во время пожара, и выжил
Происшествия
589
Криминал
4 августа 2018 11:42
Ранее подозреваемый и потерпевший конфликтовали на бытовой почве. Криминал
12
4 августа 2018 10:20
Он бросил похищенное, заметив, что его преследуют. Криминал
87
3 августа 2018 11:15
Причиненный ущерб потерпевший оценил в 5400 рублей. Криминал
152
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
600
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
560
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1066
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
837
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
878
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1043
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1496
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1456
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3157
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2231
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3379
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
679
Мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
Возраст спорту не помеха: на базе отдыха «Волжанка» состоится областная спартакиада среди лиц старшего возраста