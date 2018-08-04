В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя без прав

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Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району в ходе надзора за дорожным движением двигались по маршруту патрулирования по улице Быковского в поселке Безенчук.Стражами правопорядка был замечен автомобиль, водитель которого ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности. Нарушитель был остановлен полицейскими. Во время составления протокола об административном правонарушении. На законное требование предъявить документы мужчина признался, что они отсутствуют. При проверке по базе данных полицейские выяснили, что в 2015 году задержанный дважды был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Штраф не оплачен по настоящее время.Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но водитель ответил отказом. Автомашина была изъята и помещена на специализированную стоянку. В ходе опроса нарушитель пояснил, что сел за руль пьяным, чтобы доехать до дома из кафе, надеясь остаться незамеченным.По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник 1975 года рождения ранее не судим.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com