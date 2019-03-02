Сызранец заплатил четверть миллиона рублей за убитых кабанов
2 марта 2019 11:39
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Житель Сызрани в ночь с 9 на 10 января отправился на охоту в охотничьи угодья Львовского участкового лесничества Шигонского района. Там он на снегоходе выследил стаю кабанов. Из нарезного оружия 54-летний браконьер убил три особи. Своими незаконными действиями мужчина причинил охотничьему хозяйству особо крупный ущерб в размере 270 тысяч рублей. Эти факты установили органы дознания МВД в Шигонском районе.
Прокуратурой Шигонского района утверждено обвинительное заключение и 28 февраля направлено в суд уголовное дело в отношении сызранского браконьера по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба).
В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и в полном объеме возместил причиненный ущерб, пишет КТВ-Луч.
Фото: pixabay.com
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