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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Стала известна причина прорыва трубы в кафе Петербурга

28 сентября 2018 14:02
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Стала известна причина прорыва трубы в кафе Петербурга
Данный участок трубы прокладывали 26 лет назад.

Причиной прорыва трубы с кипятком в кафе Петербурга стало технологическое нарушение в работе тепловой сети. Об этом 28 сентября сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу организации «Теплосеть Санкт-Петербурга». По ее заявлению, данный участок трубы прокладывали 26 лет назад.

В результате аварии было затоплено подвальное помещение кафе. Позже вода вышла за пределы здания, затронув две припаркованные рядом машины.

Внутри заведения нашли тела двух погибших. Ими оказались 20-летние Андрей Мочинкин и Максим Шустров.

Молодые люди вместе с девушкой отмечали в антикафе «Типичный Питер» день рождения одного из них. Около трех часов ночи они вышли на улицу. В момент их возвращения в заведение через внутренний двор прорвало трубу. Мужчины получили смертельный ожоги и скончались на месте. Девушка не пострадала.

СУ СКР по городу Санкт-Петербург возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц»). Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы, пишут "Известия".


Фото pixabay.com


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